Der Wind Hat mir 'ne Pocke ErzähltJetzt kostenlos streamen
South Park
Folge vom 02.07.2026: Der Wind Hat mir 'ne Pocke Erzählt
Shelly liegt mit Windpocken im Krankenhaus. Und weil die Krankheit insbesondere für ältere Kinder gefährlich werden kann, beschließen die Mütter der Jungs reinen Tisch zu machen: Stan, Cartman und Kyle sollen bei Kenny übernachten, der bereits infiziert ist. Mit gemischtem Erfolg: Stan und Cartman stecken sich auch brav an, nur Kyle will einfach keine Pusteln bekommen. Und während alle Kinder im Dorf an den Windpocken erkranken, verzweifelt Kyles Mutter langsam an der Robustheit ihres Sohnes. Als sie sich am Telefon darüber ausläßt, belauscht Kyle sie und erfährt dabei von dem grausamen Spiel. Das muß gerächt werden! Für 5 Dollar engagieren die Jungs die "alte Frieda", eine Prostituierte, die den Eltern Herpes anhängt. Und als dann Kyle schließlich doch noch an den Windpocken erkrankt, gestehen die kleinen Patienten den Eltern - mittlerweile mit prächtig erblühten Herpesbläschen im Gesicht (und nicht nur dort...) - ihren kleinen Streich. Doch Überraschung!