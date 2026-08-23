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South Park

Voll das Geheimnis!

MTV liveFolge vom 23.08.2026
Voll das Geheimnis!

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South Park

Folge vom 23.08.2026: Voll das Geheimnis!

21 Min.Folge vom 23.08.2026Ab 12

Mr. Garrison macht mit den Kindern einen Ausflug in das örtliche Planetarium. Nur weil Cartman der Versuchung nicht widerstehen kann, sich vor der Pforte für den Käsebällchen-Werbespot zu bewerben, entgeht er dem Schicksal seiner Klassenkameraden: sie werden alle durch den Betreiber des Planetariums durch post-hypnotische Suggestion dazu gebracht, immer wieder ins Planetarium zurückkehren zu wollen. Erst als einem der "freiwilligen" Helfer die Flucht gelingt, kommt man allmählich dem perfiden Plan auf die Schliche. Mr. Mackey, der Schulpsychologe, scheitert jedoch ebenso wie Stan und Kyle an dem satanischen Besitzer und seinem Gehilfen, Wachtmeister "Elvis" Barbrady, dem verbrecherischen Treiben Einhalt zu gebieten.

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