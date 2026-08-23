South Park
Folge vom 23.08.2026: Voll das Geheimnis!
21 Min.Folge vom 23.08.2026Ab 12
Mr. Garrison macht mit den Kindern einen Ausflug in das örtliche Planetarium. Nur weil Cartman der Versuchung nicht widerstehen kann, sich vor der Pforte für den Käsebällchen-Werbespot zu bewerben, entgeht er dem Schicksal seiner Klassenkameraden: sie werden alle durch den Betreiber des Planetariums durch post-hypnotische Suggestion dazu gebracht, immer wieder ins Planetarium zurückkehren zu wollen. Erst als einem der "freiwilligen" Helfer die Flucht gelingt, kommt man allmählich dem perfiden Plan auf die Schliche. Mr. Mackey, der Schulpsychologe, scheitert jedoch ebenso wie Stan und Kyle an dem satanischen Besitzer und seinem Gehilfen, Wachtmeister "Elvis" Barbrady, dem verbrecherischen Treiben Einhalt zu gebieten.
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Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-28: Comedy Central Germany & © Season 3, Season 6, Season 8-13, Season 15, Season 17-18, Season 20-21, Season 24-26: Comedy Central & © Season 1-2: MTV Germany