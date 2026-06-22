Streit, Scheidung und ein Happy End in 25 MinutenJetzt kostenlos streamen
South Park
Folge vom 22.06.2026: Streit, Scheidung und ein Happy End in 25 Minuten
21 Min.Folge vom 22.06.2026Ab 12
Stan und Kyle bauen auf Wendys Bitte ein Clubhaus, um dort "Wahrheit oder Pflicht" zu spielen. Während sie versucht Kyle und Bibi zu verkuppeln, zerbricht die Ehe von Stans Eltern, die sich sofort auch scheiden lassen und neu beginnen.
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Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-4, Season 6-15, Season 17-21, Season 23-28: Comedy Central & © Season 1-23, Season 25, Season 27-28: Comedy Central Germany