Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
South Park

Streit, Scheidung und ein Happy End in 25 Minuten

Comedy CentralFolge vom 22.06.2026
Streit, Scheidung und ein Happy End in 25 Minuten

Streit, Scheidung und ein Happy End in 25 MinutenJetzt kostenlos streamen

South Park

Folge vom 22.06.2026: Streit, Scheidung und ein Happy End in 25 Minuten

21 Min.Folge vom 22.06.2026Ab 12

Stan und Kyle bauen auf Wendys Bitte ein Clubhaus, um dort "Wahrheit oder Pflicht" zu spielen. Während sie versucht Kyle und Bibi zu verkuppeln, zerbricht die Ehe von Stans Eltern, die sich sofort auch scheiden lassen und neu beginnen.

Alle verfügbaren Folgen