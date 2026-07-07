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South Park

Coole Kühe

Comedy CentralFolge vom 07.07.2026
Coole Kühe

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South Park

Folge vom 07.07.2026: Coole Kühe

21 Min.Folge vom 07.07.2026Ab 12

Bei den alljährlichen "Kuhtagen" feiert Southpark mit einem Volksfest die Weidetiere. Die Jungs wollen eine "Terrance & Philip"-Puppe und melden deshalb Cartman für ein Rodeo an, wo sich dieser am Kopf verletzt und glaubt, eine Prostituierte zu sein.

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