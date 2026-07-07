South Park
Folge vom 07.07.2026: Coole Kühe
21 Min.Folge vom 07.07.2026Ab 12
Bei den alljährlichen "Kuhtagen" feiert Southpark mit einem Volksfest die Weidetiere. Die Jungs wollen eine "Terrance & Philip"-Puppe und melden deshalb Cartman für ein Rodeo an, wo sich dieser am Kopf verletzt und glaubt, eine Prostituierte zu sein.
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Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-4, Season 6-13, Season 15, Season 17-21, Season 24-28: Comedy Central & © Season 1-25, Season 27-28: Comedy Central Germany