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South Park

Rohe Weihnachten, Charlie Manson!

Comedy CentralFolge vom 10.07.2026
Rohe Weihnachten, Charlie Manson!

Rohe Weihnachten, Charlie Manson!Jetzt kostenlos streamen

South Park

Folge vom 10.07.2026: Rohe Weihnachten, Charlie Manson!

21 Min.Folge vom 10.07.2026Ab 12

Die vier Freunde fahren mit Cartmans Mutter nach Nebraska, um mit deren Verwandtschaft Weihnachten zu feiern. Doch Cartmans Onkel bricht aus dem Gefängnis aus und versteckt sich mit seinem Kumpel, Charlie Manson, im Keller, wo die Jungs schlafen.

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