South Park
Folge vom 11.07.2026: Böse Buben Bringen Beistand
21 Min.Folge vom 11.07.2026Ab 12
Die Jungs müssen vor dem Stadtrad Referate halten, um Mr. Garrisons Kompetenz zu beweisen. Mit von der Partie ist Tweeks, Sohn des Kaffeehausbesitzers, der behauptet, dass ihm Unterhosenwichtel jede Nacht seine Unterwäsche stehlen.
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Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-4, Season 6-13, Season 15, Season 17-21, Season 23-28: Comedy Central & © Season 1-25, Season 27-28: Comedy Central Germany