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South Park

Wem Gehört der Typ aus dem Eis?

Comedy CentralFolge vom 14.07.2026
Wem Gehört der Typ aus dem Eis?

Wem Gehört der Typ aus dem Eis?Jetzt kostenlos streamen

South Park

Folge vom 14.07.2026: Wem Gehört der Typ aus dem Eis?

21 Min.Folge vom 14.07.2026Ab 12

Kyle und Stan finden beim Spielen im Eis einen eingefrorenen Mann. Der Genforscher Mephisto taut ihn in seinem Labor auf. Zur Überraschung aller kommt der vermeintlich prähistorische Mann aus dem Jahr 1996. Nun gilt es, einen Schock zu vermeiden.

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