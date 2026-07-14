Wem Gehört der Typ aus dem Eis?Jetzt kostenlos streamen
South Park
Folge vom 14.07.2026: Wem Gehört der Typ aus dem Eis?
21 Min.Folge vom 14.07.2026Ab 12
Kyle und Stan finden beim Spielen im Eis einen eingefrorenen Mann. Der Genforscher Mephisto taut ihn in seinem Labor auf. Zur Überraschung aller kommt der vermeintlich prähistorische Mann aus dem Jahr 1996. Nun gilt es, einen Schock zu vermeiden.
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Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-4, Season 6-13, Season 15, Season 17-21, Season 24-28: Comedy Central & © Season 1-25, Season 27-28: Comedy Central Germany