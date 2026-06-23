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South Park

Rauf auf's Huhn!

Comedy CentralFolge vom 23.06.2026
Rauf auf's Huhn!

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South Park

Folge vom 23.06.2026: Rauf auf's Huhn!

21 Min.Folge vom 23.06.2026Ab 12

Wachtmeister Barbrady gesteht, dass er nicht lesen kann und muss von seinem Amt zurücktreten. Die Folge ist Chaos und Anarchie in South Park, während der Polizist wieder die Schulbank drücken muss. Die Kinder müssen Barbrady helfen.

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