South Park
Folge vom 23.06.2026: Rauf auf's Huhn!
21 Min.Folge vom 23.06.2026Ab 12
Wachtmeister Barbrady gesteht, dass er nicht lesen kann und muss von seinem Amt zurücktreten. Die Folge ist Chaos und Anarchie in South Park, während der Polizist wieder die Schulbank drücken muss. Die Kinder müssen Barbrady helfen.
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Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-4, Season 6-15, Season 17-28: Comedy Central & © Season 1-23, Season 25, Season 27-28: Comedy Central Germany