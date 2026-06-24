South Park
Folge vom 24.06.2026: Kampf um die Vorhaut
21 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Kyle macht sich Sorgen um Ike, als er erfährt, was genau bei einer Beschneidung passiert. Unterdessen verliert der Schulpsychologe Mr. Mackey seinen Job und schlittert ganz schnell in die Drogenabhängigkeit und den sozialen Abgrund.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-4, Season 6-15, Season 17-28: Comedy Central & © Season 1-23, Season 25, Season 27-28: Comedy Central Germany