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South Park

Schöner Wär 'ne Warze

Comedy CentralFolge vom 25.06.2026
Schöner Wär 'ne Warze

Schöner Wär 'ne WarzeJetzt kostenlos streamen

South Park

Folge vom 25.06.2026: Schöner Wär 'ne Warze

21 Min.Folge vom 25.06.2026Ab 12

Der Schulkrankenschwester wächst ein toter Fötus am Kopf und die Erwachsenen zeigen sich betroffen. Unterdessen haben die Kinder die Möglichkeit Weltmeister im Völkerball zu werden und müssen sich im Finale mit China messen.

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