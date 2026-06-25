South Park
Folge vom 25.06.2026: Schöner Wär 'ne Warze
21 Min.Folge vom 25.06.2026Ab 12
Der Schulkrankenschwester wächst ein toter Fötus am Kopf und die Erwachsenen zeigen sich betroffen. Unterdessen haben die Kinder die Möglichkeit Weltmeister im Völkerball zu werden und müssen sich im Finale mit China messen.
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Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-4, Season 6-15, Season 17-21, Season 23-28: Comedy Central & © Season 1-23, Season 25, Season 27-28: Comedy Central Germany