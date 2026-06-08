Jesus Verliert EinschaltquotenJetzt kostenlos streamen
South Park
Folge vom 08.06.2026: Jesus Verliert Einschaltquoten
Stan und die anderen wollen sich an seinem Onkel Jimbo und an Ned rächen, nachdem die beiden ihnen eine Räuberpistole über den Vietnamkrieg erzählt haben(durch die die Jungs in der Schule Ärger bekommen haben). Daher schicken sie gefälschte Aufnahmen des geheimnisumwitterten mexikanischen Glotzfrosches von Süd-Sri Lanka an Jimbo and Neds Fernsehshow, "Jagen und Töten". Das bewirkt einen Quotenkrieg zwischen dieser Show und dem etablierten "Jesus und seine Kumpels". Erst als Jimbo einen Hinweis bekommt, wo sich der mexikanische Glotzfrosch von Süd-Sri Lanka aufhalten könnte, erst als Ned durch dieseBegegnung ins Koma fällt und erst als die durchtriebene Produzentin der Jesus-Show ihr wahres Gesicht zeigt, lernen die Jungs ihre wichtige Lektion: Du sollst nicht lügen.