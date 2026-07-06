Tegridy Farms Halloween-SpecialJetzt kostenlos streamen
South Park
Folge vom 06.07.2026: Tegridy Farms Halloween-Special
21 Min.Folge vom 06.07.2026Ab 12
Randy hat an Halloween mit dem Marihuanaproblem seiner Tochter zu kämpfen. Des Weiteren ist Butters im Denver-Museum und stattet der ägyptischen Artefaktausstellung einen Besuch ab. Dort wird er vollkommen ungeplant überrascht.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-4, Season 6-13, Season 15, Season 17-21, Season 24-28: Comedy Central & © Season 1-25, Season 27-28: Comedy Central Germany