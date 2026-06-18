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South Park

Zurück zum Kalten Krieg

Comedy CentralFolge vom 18.06.2026
Zurück zum Kalten Krieg

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South Park

Folge vom 18.06.2026: Zurück zum Kalten Krieg

21 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 12

In dieser Episode ist Mr. Mackey dabei, sich auf den Kalten Krieg vorzubereiten. Dabei organisiert er ununterbrochene Übungen für einen möglichen nuklearen Notfall und beantragt zudem die Finanzierung eines neuen Bunkers.

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