South Park
Folge vom 18.06.2026: Zurück zum Kalten Krieg
21 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 12
In dieser Episode ist Mr. Mackey dabei, sich auf den Kalten Krieg vorzubereiten. Dabei organisiert er ununterbrochene Übungen für einen möglichen nuklearen Notfall und beantragt zudem die Finanzierung eines neuen Bunkers.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-4, Season 6-15, Season 17-28: Comedy Central & © Season 1-23, Season 25, Season 27-28: Comedy Central Germany