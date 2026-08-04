South Park
Folge vom 04.08.2026: Truthahn-Rennen
21 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 16
Das alljährliche Truthahn-Rennen der Stadt endet im Chaos, als Cartman auf fragwürdige wissenschaftlich begründete Methoden zurückgreift, um das Rennen zu gewinnen.
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Genre:Animation, Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-28: Comedy Central Germany & © Season 3, Season 6-13, Season 15, Season 17-18, Season 20-21, Season 24-26: Comedy Central & © Season 1: MTV Germany