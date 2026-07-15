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South Park

Regenwald, Regenwald du Lässt Mich Völlig Kalt

Comedy CentralFolge vom 15.07.2026
Regenwald, Regenwald du Lässt Mich Völlig Kalt

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South Park

Folge vom 15.07.2026: Regenwald, Regenwald du Lässt Mich Völlig Kalt

21 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Gemeinsam mit einem Chor reisen die Kinder nach Costa Rica, wo sie im Regenwald entführt werden. Dort landen sie bei Einheimischen, die dafür sorgen, dass die Kinder den Regenwald mit anderen Augen sehen.

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