Korns Echt Abgefahrene GeisterstoryJetzt kostenlos streamen
South Park
Folge vom 28.07.2026: Korns Echt Abgefahrene Geisterstory
21 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12
Pfarrer Maxis Predigten gegen Halloween helfen nicht. Es wird trotzdem gefeiert und es steht auch der Auftritt der Band Korn an. Doch Piratengeister am Pier lassen das Konzert ausfallen. Währenddessen verschwindet auch Kyles Oma aus ihrem Grab.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-28: Comedy Central Germany & © Season 3, Season 6-13, Season 15, Season 17-18, Season 20-21, Season 24-26: Comedy Central & © Season 1: MTV Germany