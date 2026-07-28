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South Park

Korns Echt Abgefahrene Geisterstory

Comedy CentralFolge vom 28.07.2026
Korns Echt Abgefahrene Geisterstory

Korns Echt Abgefahrene GeisterstoryJetzt kostenlos streamen

South Park

Folge vom 28.07.2026: Korns Echt Abgefahrene Geisterstory

21 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12

Pfarrer Maxis Predigten gegen Halloween helfen nicht. Es wird trotzdem gefeiert und es steht auch der Auftritt der Band Korn an. Doch Piratengeister am Pier lassen das Konzert ausfallen. Währenddessen verschwindet auch Kyles Oma aus ihrem Grab.

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