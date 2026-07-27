South Park
Folge vom 27.07.2026: Chinpokomon
22 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 12
Die Jungs von South Park sind dem neuesten Fun-Trend verfallen: Chinpoko Mon, ein Cartoon aus Japan. Die Erwachsenen machen sich sehr spät erst Gedanken über die Veränderungen im Verhalten ihrer Kinder, die nun alle plötzlich Japanisch sprechen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-4, Season 6-13, Season 15, Season 17-21, Season 24-28: Comedy Central & © Season 1-28: Comedy Central Germany