Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
South Park

Hungriger Hugos Mission im All

Comedy CentralFolge vom 23.06.2026
Hungriger Hugos Mission im All

Hungriger Hugos Mission im AllJetzt kostenlos streamen

South Park

Folge vom 23.06.2026: Hungriger Hugos Mission im All

22 Min.Folge vom 23.06.2026Ab 12

Der hungrige Hugo entdeckt ein Raumschiff und unternimmt damit eine kleine Spritztour zu seiner Pflegefamilie in South Park: Stan, Kyle, Cartman und Kenny. Zusammen reisen sie dann zum Planeten Marklar.

Alle verfügbaren Folgen