Hungriger Hugos Mission im AllJetzt kostenlos streamen
South Park
Folge vom 23.06.2026: Hungriger Hugos Mission im All
22 Min.Folge vom 23.06.2026Ab 12
Der hungrige Hugo entdeckt ein Raumschiff und unternimmt damit eine kleine Spritztour zu seiner Pflegefamilie in South Park: Stan, Kyle, Cartman und Kenny. Zusammen reisen sie dann zum Planeten Marklar.
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Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-4, Season 6-15, Season 17-28: Comedy Central & © Season 1-23, Season 25, Season 27-28: Comedy Central Germany