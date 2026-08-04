Halleluja! Mr. Hankeys klassische WeihnachtenJetzt kostenlos streamen
South Park
Folge vom 04.08.2026: Halleluja! Mr. Hankeys klassische Weihnachten
21 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12
Mr. Hankey führt durch ein Potpourri von zehn Kostbarkeiten, in denen die Figuren aus South Park Weihnachtslieder anstimmen. Dabei sind neue Interpretationen klassischer Weihnachtslieder zuhören und zwei völlig neue Lieder.
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Genre:Animation, Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-4, Season 6-13, Season 15, Season 17-18, Season 20-21, Season 24-26: Comedy Central & © Season 1-28: Comedy Central Germany