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South Park

Butters: Das Bin Ich!

Comedy CentralFolge vom 30.05.2026
Butters: Das Bin Ich!

Butters: Das Bin Ich!Jetzt kostenlos streamen

South Park

Folge vom 30.05.2026: Butters: Das Bin Ich!

22 Min.Folge vom 30.05.2026Ab 16

Anstatt Geschenke für seine Frau zu kaufen, treibt Butter Vater sich in Schwulensaunas und Pornokinos herum. Butters Mutter will sich und ihr Kind daraufhin umbringen und versenkt Butters mit dem Auto im Fluss, ohne sich selbst etwas anzutun.

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