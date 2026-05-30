South Park
Folge vom 30.05.2026: Butters: Das Bin Ich!
22 Min.Folge vom 30.05.2026Ab 16
Anstatt Geschenke für seine Frau zu kaufen, treibt Butter Vater sich in Schwulensaunas und Pornokinos herum. Butters Mutter will sich und ihr Kind daraufhin umbringen und versenkt Butters mit dem Auto im Fluss, ohne sich selbst etwas anzutun.
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Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-4, Season 6-28: Comedy Central & © Season 1, Season 4-23, Season 25, Season 27-28: Comedy Central Germany