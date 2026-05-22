South Park
Folge vom 22.05.2026: Ein Bisschen Kiffen?
21 Min.Folge vom 22.05.2026Ab 12
Die Jungs brauchen die Hilfe eines sprechenden Handtuchs, um eine Spielkonsole zurück zu bekommen. Die Konsole wurde von der Regierung entführt und soll nur gegen die Auslieferung des Handtuchs zurückgegeben werden.
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Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-28: Comedy Central & © Season 1, Season 4-18, Season 21-23, Season 25, Season 27-28: Comedy Central Germany