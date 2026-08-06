South Park
Folge vom 06.08.2026: Freakshow
21 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12
Die Jungs überreden Butters an einer Talkshow für körperlich behinderte Menschen teilzunehmen, wofür sie ihm einen Hodensack ans Kinn kleben. Der Auftritt von Butters wird zum Erfolg und er wird Teil der Krüppelgewerkschaft, die einen Streik plant.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-28: Comedy Central Germany & © Season 3, Season 6-13, Season 15, Season 17-18, Season 20-21, Season 24-26: Comedy Central & © Season 1: MTV Germany