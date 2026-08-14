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South Park

Mongolen vor Southpark

Comedy CentralFolge vom 14.08.2026
Mongolen vor Southpark

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South Park

Folge vom 14.08.2026: Mongolen vor Southpark

21 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 16

Um ihre Kinder vor Entführern zu schützen, wollen die Bewohner eine Mauer um South Park bauen. Sie beauftragen den chinesischen Einwohner der Stadt, dies zu erledigen und ahnen nicht, vor welcher Bedrohung sie stehen.

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