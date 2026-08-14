South Park
Folge vom 14.08.2026: Mongolen vor Southpark
21 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 16
Um ihre Kinder vor Entführern zu schützen, wollen die Bewohner eine Mauer um South Park bauen. Sie beauftragen den chinesischen Einwohner der Stadt, dies zu erledigen und ahnen nicht, vor welcher Bedrohung sie stehen.
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Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-28: Comedy Central Germany & © Season 3, Season 6-13, Season 15, Season 17-18, Season 20-21, Season 24-26: Comedy Central & © Season 1: MTV Germany