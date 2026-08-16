South Park
Folge vom 16.08.2026: Eine Leiter zum Himmel
21 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 16
Cartman, Stan und Kyle bauen eine Leiter zum Himmel, um Kenny auf die Erde zurückzuholen. Sie vermissen ihn, weil er noch einen Beleg für ein Preisausschreiben hat. Im Himmel begegnet ihnen aber auch Saddam Hussein, der an Waffen bastelt.
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Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-28: Comedy Central Germany & © Season 3, Season 6-13, Season 15, Season 17-18, Season 20-21, Season 24-26: Comedy Central & © Season 1-2: MTV Germany