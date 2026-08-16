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South Park

Eine Leiter zum Himmel

Comedy CentralFolge vom 16.08.2026
Eine Leiter zum Himmel

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South Park

Folge vom 16.08.2026: Eine Leiter zum Himmel

21 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 16

Cartman, Stan und Kyle bauen eine Leiter zum Himmel, um Kenny auf die Erde zurückzuholen. Sie vermissen ihn, weil er noch einen Beleg für ein Preisausschreiben hat. Im Himmel begegnet ihnen aber auch Saddam Hussein, der an Waffen bastelt.

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