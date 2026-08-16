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South Park

Die Rückkehr der Gefährten des Rings zu den Zwei Türmen

Comedy CentralFolge vom 16.08.2026
Die Rückkehr der Gefährten des Rings zu den Zwei Türmen

Die Rückkehr der Gefährten des Rings zu den Zwei TürmenJetzt kostenlos streamen

South Park

Folge vom 16.08.2026: Die Rückkehr der Gefährten des Rings zu den Zwei Türmen

21 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 16

Butters fällt durch Zufall ein Porno in die Hände und er ist schwer begeistert davon. Die anderen Jungs ertappen ihn beim Schauen des Pornos, denn eigentlich sollte es ja "Der Herr der Ringe" sein, den er sich ansieht.

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