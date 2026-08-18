Weihnachten im Irak: Blut & WunderJetzt kostenlos streamen
South Park
Folge vom 18.08.2026: Weihnachten im Irak: Blut & Wunder
21 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 12
Mit Hilfe von Santa Claus, Mr Hankey und Jesus, versucht Cartman den Bewohnern des Irak den Geist von Weihnachten nahe zu bringen. Cartman macht das allerdings nur, um Pluspunkte beim Weihnachtsmann zu sammeln, damit er auch genug Geschenke bekommt.
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Genre:Animation, Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-28: Comedy Central Germany & © Season 3, Season 6-13, Season 15, Season 17-18, Season 20-21, Season 24-26: Comedy Central & © Season 1-2: MTV Germany