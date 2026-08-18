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South Park

Weihnachten im Irak: Blut & Wunder

Comedy CentralFolge vom 18.08.2026
Weihnachten im Irak: Blut & Wunder

Weihnachten im Irak: Blut & WunderJetzt kostenlos streamen

South Park

Folge vom 18.08.2026: Weihnachten im Irak: Blut & Wunder

21 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 12

Mit Hilfe von Santa Claus, Mr Hankey und Jesus, versucht Cartman den Bewohnern des Irak den Geist von Weihnachten nahe zu bringen. Cartman macht das allerdings nur, um Pluspunkte beim Weihnachtsmann zu sammeln, damit er auch genug Geschenke bekommt.

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