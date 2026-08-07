Die Russel Crowe Show: Mit Prügel um die WeltJetzt kostenlos streamen
South Park
Folge vom 07.08.2026: Die Russel Crowe Show: Mit Prügel um die Welt
21 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 12
Cartman, Stan, Kyle und Butters warten gespannt auf den Trailer des neuen "Terrance + Philip"-Films. Um diesen zu sehen, müssen sie sich vorher durch die "Russell Crowe Show" quälen. Als dabei der Fernseher den Geist aufgibt, wird es ernst.
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Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-28: Comedy Central Germany & © Season 3, Season 6-13, Season 15, Season 17-18, Season 20-21, Season 24-26: Comedy Central & © Season 1: MTV Germany