South Park
Folge vom 09.08.2026: Vaginitis Ohne Kalbfleisch
21 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 12
Den Jungs bringen eine Kälberherde in ihre Gewalt, um sie vor der Schlachtung zu retten. Nachdem sie gesehen haben, wie die Tiere zu Steaks verarbeitet werden, wollen sie dies verhindern. Die Sache eskaliert in der Konfrontation mit dem FBI.
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Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-28: Comedy Central Germany & © Season 3, Season 6-13, Season 15, Season 17-18, Season 20-21, Season 24-26: Comedy Central & © Season 1: MTV Germany