South Park
Folge vom 09.08.2026: Professor Chaos
21 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 12
Butters wird wieder aus dem Freundeskreis von Cartman, Stan und Kyle ausgeschlossen und rächt sich. Er verwandelt sich in Professor Chaos und entschließt sich die Welt zu zerstören, während die Jungs auf der Suche nach einem neuen Freund sind.
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Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-28: Comedy Central Germany & © Season 3, Season 6-13, Season 15, Season 17-18, Season 20-21, Season 24-26: Comedy Central & © Season 1: MTV Germany