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South Park

Professor Chaos

Comedy CentralFolge vom 09.08.2026
Professor Chaos

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South Park

Folge vom 09.08.2026: Professor Chaos

21 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 12

Butters wird wieder aus dem Freundeskreis von Cartman, Stan und Kyle ausgeschlossen und rächt sich. Er verwandelt sich in Professor Chaos und entschließt sich die Welt zu zerstören, während die Jungs auf der Suche nach einem neuen Freund sind.

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