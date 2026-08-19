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South Park

Wird die Erde Eingestellt?

Comedy CentralFolge vom 19.08.2026
Wird die Erde Eingestellt?

Wird die Erde Eingestellt?Jetzt kostenlos streamen

South Park

Folge vom 19.08.2026: Wird die Erde Eingestellt?

22 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 12

Die Freunde merken, dass sie sich in einer langen Zeitschleife befinden, da ihr Tag schon einmal passiert ist. Sie erinnern sich daran, dass damals Cartmans Hintern dran Schuld war, da Außerirdische eine Antenne drin versteckt hatten.

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