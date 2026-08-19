South Park
Folge vom 19.08.2026: Wird die Erde Eingestellt?
22 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 12
Die Freunde merken, dass sie sich in einer langen Zeitschleife befinden, da ihr Tag schon einmal passiert ist. Sie erinnern sich daran, dass damals Cartmans Hintern dran Schuld war, da Außerirdische eine Antenne drin versteckt hatten.
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Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-28: Comedy Central Germany & © Season 3, Season 6-13, Season 15, Season 17-18, Season 20-21, Season 24-26: Comedy Central & © Season 1-2: MTV Germany