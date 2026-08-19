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South Park

Wir sind Grufties

Comedy CentralFolge vom 19.08.2026
Wir sind Grufties

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South Park

Folge vom 19.08.2026: Wir sind Grufties

21 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 6

Stan ist schon sein ganzes Leben mit Wendy zusammen. Als sie ihm über Bebe ausrichten lässt, dass sie ihn verlässt, bricht für ihn eine Welt zusammen. Während er versucht, wieder mit ihr zusammenzukommen, tröstet sie sich schon mit einem anderen.

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