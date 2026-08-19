South Park
Folge vom 19.08.2026: Wir sind Grufties
21 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 6
Stan ist schon sein ganzes Leben mit Wendy zusammen. Als sie ihm über Bebe ausrichten lässt, dass sie ihn verlässt, bricht für ihn eine Welt zusammen. Während er versucht, wieder mit ihr zusammenzukommen, tröstet sie sich schon mit einem anderen.
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Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-28: Comedy Central Germany & © Season 3, Season 6-13, Season 15, Season 17-18, Season 20-21, Season 24-26: Comedy Central & © Season 1-2: MTV Germany