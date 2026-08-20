Das Schweigen des KlopapiersJetzt kostenlos streamen
South Park
Folge vom 20.08.2026: Das Schweigen des Klopapiers
21 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 12
Weil sie nachsitzen müssen, wollen die Jungs ihrer Lehrerin einen Denkzettel zu verpassen. Sie wollen das Haus der Kunstlehrerin mit Klopapier einwickeln. Nach der Tat bekommen alle Jungs außer Cartman Gewissensbisse und die Polizei ermittelt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-28: Comedy Central Germany & © Season 3, Season 6-13, Season 15, Season 17-18, Season 20-21, Season 24-26: Comedy Central & © Season 1-2: MTV Germany