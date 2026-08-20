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South Park

Das Schweigen des Klopapiers

Comedy CentralFolge vom 20.08.2026
Das Schweigen des Klopapiers

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South Park

Folge vom 20.08.2026: Das Schweigen des Klopapiers

21 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 12

Weil sie nachsitzen müssen, wollen die Jungs ihrer Lehrerin einen Denkzettel zu verpassen. Sie wollen das Haus der Kunstlehrerin mit Klopapier einwickeln. Nach der Tat bekommen alle Jungs außer Cartman Gewissensbisse und die Polizei ermittelt.

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