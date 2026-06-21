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South Park

Mit der Spritze an die Spitze

Comedy CentralFolge vom 21.06.2026
Mit der Spritze an die Spitze

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South Park

Folge vom 21.06.2026: Mit der Spritze an die Spitze

21 Min.Folge vom 21.06.2026Ab 6

Jimmy macht bei den Paralympics mit, findet aber nicht zu seiner alten Form. Er besorgt sich Steroide und wird schnell süchtig nach Muskeln. Timmy versucht ihn zur Vernunft zu bringen, aber vergeblich. Am Ende sieht er seinen Fehler selbst ein.

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