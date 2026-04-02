Der Weg ins All - Von der Erde in die UnendlichkeitJetzt kostenlos streamen
SPACETIME
Folge vom 02.04.2026: Der Weg ins All - Von der Erde in die Unendlichkeit
48 Min.Folge vom 02.04.2026Ab 6
Mit unglaublicher Kraft macht sich die Menschheit auf zu einer Reise in ferne Galaxien, um neue Planeten zu erforschen und außerirdisches Leben zu entdecken. Gewaltige Raketen befördern Astronauten samt Ausrüstung bereits seit einigen Jahren ins All. Doch wie weit könnte uns die moderne Technik noch bringen? Die faszinierenden Erkenntnisse aus Wissenschaft und Forschung über die Reise ins Universum erklärt Prof. Dr. Ulrich Walter in einer Folge GSpacetimeG.
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Genre:Dokumentation, Wissenschaft
Altersfreigabe:
6