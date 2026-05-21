Der schwerelose Mensch - Leben und Lieben im AllJetzt kostenlos streamen
SPACETIME
Folge vom 21.05.2026: Der schwerelose Mensch - Leben und Lieben im All
52 Min.Folge vom 21.05.2026
Seit vierzig Jahren leben Menschen im Weltraum - zuerst auf den Raumstationen Saljut und Skylab, heute auf der ISS, und vielleicht schon bald in einem Raumschiff auf dem Weg zum Mars. Wie sieht der Alltag der Astronauten heute und in Zukunft aus? Welche Schwierigkeiten bereiten alltägliche Dinge wie die Morgendusche, das Essen und auch das Schlafen? Astronaut Prof. Dr. Ulrich Walter erklärt in GSpacetimeG, wie es funktioniert, das alltägliche Leben, Arbeiten und sogar Lieben im All.
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Genre:Dokumentation, Wissenschaft
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-8: welt