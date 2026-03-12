Arbeitsplatz Unendlichkeit - Wie wird man Astronaut?Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 12.03.2026: Arbeitsplatz Unendlichkeit - Wie wird man Astronaut?
Folge vom 12.03.2026
Die Erde einmal aus dem All zu betrachten - wer wünscht sich das nicht? Aber ist Astronaut zu sein wirklich ein Traumberuf? Lohnen sich die Strapazen der jahrelangen Ausbildung, die die Kandidaten dafür auf sich nehmen müssen? Prof. Dr. Ulrich Walter, Astronaut und Weltraum-Experte, weiß es, denn er hat den Job gemacht. In dieser Ausgabe von GSpacetimeG zeigt er, welche Anforderungen an heutige Bewerber gestellt werden und erzählt die Geschichten legendärer Raumfahrer.
Genre:Dokumentation, Wissenschaft
