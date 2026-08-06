Die Sonne - Lebensspender und TodessternJetzt kostenlos streamen
SPACETIME
Folge vom 06.08.2026: Die Sonne - Lebensspender und Todesstern
50 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 6
Die Sonne ist die Quelle des Lebens auf unserer Erde. Sie bestimmt die Tageszeiten und steuert das Klima. Aber wie ist dieser Stern von scheinbar unendlicher Energie entstanden? Wissenschaftler untersuchen Winde, Eruptionen und die schwarzen Flecke auf der Sonne und welche Auswirkungen diese Phänomene auf unseren Heimatplanten haben. Wir betrachten Doppelsternsysteme und lernen, wie Licht entsteht. Und was passieren würde, wenn der gigantische Gasball erlischt.
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Genre:Dokumentation, Wissenschaft
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-8: welt