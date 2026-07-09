Die dunkle Seite - Schwarze Löcher und unsichtbare MaterieJetzt kostenlos streamen
SPACETIME
Folge vom 09.07.2026: Die dunkle Seite - Schwarze Löcher und unsichtbare Materie
51 Min.Folge vom 09.07.2026Ab 6
Die Erde ist umgeben von Dunkler Materie und Dunkler Energie - mysteriösen Kräften, die das gesamte All durchziehen und so die Entwicklung unseres Universums maßgeblich bestimmen. Wissenschaftler sehen die Auswirkungen dieser kosmischen Rätsel, doch ihren Ursprung kennen sie nicht. Auch Schwarze Löcher gehören dazu: Gravitationsmonster, die alles in sich hineinziehen. In dieser Folge Spacetime versucht der Wissenschaftler Ulrich Walter, Licht in die dunklen Teile des Weltraums zu bringen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Wissenschaft
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-8: welt