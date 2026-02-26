Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SPACETIME

Stille Begleiter - Monde in unserem Planetensystem

WELTStaffel 4Folge 4vom 26.02.2026
Stille Begleiter - Monde in unserem Planetensystem

Stille Begleiter - Monde in unserem PlanetensystemJetzt kostenlos streamen

SPACETIME

Folge 4: Stille Begleiter - Monde in unserem Planetensystem

51 Min.Folge vom 26.02.2026Ab 6

Die Erde hat einen, der Mars zwei, Jupiter und Saturn je mehr als 60 - zahlreiche Monde umkreisen die Planeten unseres Sonnensystems. Ihre vielfältigen Eigenschaften haben einen erheblichen Einfluss auf die Himmelskörper, die sie begleiten. Auch wir sind auf den Mond der Erde angewiesen. Er stabilisiert die Erdachse und sorgt so für feste Jahreszeiten. Monde von Saturn und Jupiter bergen unterirdische Ozeane und Meere aus Methan. Wissenschaftler Ulrich Walter erkundet die natürlichen Satelliten.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

SPACETIME
WELT
SPACETIME

SPACETIME

Alle 2 Staffeln und Folgen