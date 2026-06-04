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SPACETIME

Weltraumschrott - Schnell und gefährlich

WELTFolge vom 04.06.2026
Weltraumschrott - Schnell und gefährlich

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SPACETIME

Folge vom 04.06.2026: Weltraumschrott - Schnell und gefährlich

51 Min.Folge vom 04.06.2026Ab 6

Die Menschheit hinterlässt immer mehr Spuren im All. Jede Mission, jeder Start eines Satelliten bedeutet mehr Objekte im Erdorbit. Unzählige Teile umkreisen mittlerweile unseren Planeten. Doch der Abfall bedeutet eine wachsende Gefahr - nicht nur für die bemannte Raumfahrt, auch für funktionstüchtige Satelliten, von denen unsere digitale Infrastruktur abhängig ist. Wissenschaftler und Astronaut Ulrich Walter erklärt, woraus der Weltraumschrott besteht und wie er zukünftig vermieden werden soll.

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