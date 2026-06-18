Teleskope - die EntdeckungsmaschinenJetzt kostenlos streamen
SPACETIME
Folge vom 18.06.2026: Teleskope - die Entdeckungsmaschinen
51 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 6
Mit Teleskopen können Menschen nicht nur die Struktur des heutigen Universums erkennen, sich auf eine Zeitreise fast bis an den Urknall vor 13 Milliarden Jahren begeben. Das Weltraumteleskop Hubble ermöglicht eine komplett neue Perspektive auf das Universum. Sein Nachfolger, das James Webb Weltraumteleskop, wird sogar tief in die Frühzeit des Universums blicken. In dieser Folge „Spacetime“ werfen wir einen ausführlichen Blick auf die Instrumente der Weltraumforschenden.
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Genre:Dokumentation, Wissenschaft
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-8: welt