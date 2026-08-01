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SPACETIME

Galaxien – Epizentren des Universums

WELTFolge vom 01.08.2026
Galaxien – Epizentren des Universums

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SPACETIME

Folge vom 01.08.2026: Galaxien – Epizentren des Universums

50 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 6

Galaxien - Sterneninseln im Kosmos. Sie bilden Gruppen, Haufen und Superhaufen. Und sie verschmelzen miteinander. Auch unsere Heimat-Galaxie, die Milchstraße gehört solch einer größeren Struktur an. Heute schätzten Forscher, dass im für uns sichtbaren Universum rund zwei Billionen Galaxien mit jeweils rund 100 Milliarden Sternen existieren. Wie Galaxien entstehen, wie sie miteinander agieren und wie das kosmische Spinnennetz entstanden ist, sind zentrale Fragen der modernen Astrophysik.

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