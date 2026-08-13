Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SPACETIME

Weltraumbergbau – Schätze aus dem Universum

WELTFolge vom 13.08.2026
Weltraumbergbau – Schätze aus dem Universum

Weltraumbergbau – Schätze aus dem UniversumJetzt kostenlos streamen

SPACETIME

Folge vom 13.08.2026: Weltraumbergbau – Schätze aus dem Universum

50 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 6

Auf seiner unersättlichen Suche nach Ressourcen blickt der Mensch nun auch ins All. Der Mond als Rohstoff-Paradies? Asteroiden aus Metall, die unermesslichen Reichtum versprechen? Noch ist ein Goldrausch im Weltraum reine Utopie, doch will sich der Mensch tiefer ins All fortbewegen, dann ist er auf Ressourcen vor Ort angewiesen. Darum arbeiten alle Raumfahrtnationen konkret an Konzepten und Technologien, um den Abbau und die Nutzung von Rohstoffen im All zu ermöglichen.

Alle verfügbaren Folgen