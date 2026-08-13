Weltraumbergbau – Schätze aus dem UniversumJetzt kostenlos streamen
SPACETIME
Folge vom 13.08.2026: Weltraumbergbau – Schätze aus dem Universum
50 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 6
Auf seiner unersättlichen Suche nach Ressourcen blickt der Mensch nun auch ins All. Der Mond als Rohstoff-Paradies? Asteroiden aus Metall, die unermesslichen Reichtum versprechen? Noch ist ein Goldrausch im Weltraum reine Utopie, doch will sich der Mensch tiefer ins All fortbewegen, dann ist er auf Ressourcen vor Ort angewiesen. Darum arbeiten alle Raumfahrtnationen konkret an Konzepten und Technologien, um den Abbau und die Nutzung von Rohstoffen im All zu ermöglichen.
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Genre:Dokumentation, Wissenschaft
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-8: welt