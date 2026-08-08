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SPACETIME

Der Urknall - Geburt des Universums

WELTFolge vom 08.08.2026
Der Urknall - Geburt des Universums

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SPACETIME

Folge vom 08.08.2026: Der Urknall - Geburt des Universums

49 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 6

Wie konnte aus einem unvorstellbar dichten Punkt alles entstehen, was existiert? Der Urknall gilt als Beginn von Raum, Zeit und Materie - und doch birgt er bis heute mehr Rätsel als Antworten. In den ersten drei Minuten nach diesem gewaltigen Ereignis formten sich die Bausteine des Universums. Eine Reise zu den Ursprüngen unseres Seins - dorthin, wo Wahrscheinlichkeit und Wunder kaum zu trennen sind.

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