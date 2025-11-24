Speed Cops - Poser und Raser im Visier
Folge vom 24.11.2025: Hatten Sie keine Kindheit?
44 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 12
Die Kontrollgruppe „Argus“ zieht in Wiesbaden normalerweise Raser aus dem Verkehr. Aber in dieser Folge halten die Ermittler:innen in ihrem Zivilfahrzeug Ausschau nach einem Mann, der in einem Wohngebiet zwei Schüsse abgegeben haben soll. In Stuttgart trifft Oberkommissar Dimitrios auf eine junge Fahrerin, die ihren Audi zum „Krümelmonster“ umgebaut hat. Und auf der Königsallee in Düsseldorf stellen Poser ihre Autos zur Schau. Dort nimmt die Polizei einen Nissan unter die Lupe, der mit Billigteilen eines chinesischen Onlinehändlers „verschönert“ wurde.
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.