Speed Cops - Poser und Raser im Visier
Folge vom 16.11.2023: Einfach immer Sportmodus
45 Min.Folge vom 16.11.2023Ab 12
Malte und Timo nehmen in Hamburg einen Chrysler 300C SRT8 unter die Lupe. Dem Fahrzeughalter gefällt das gar nicht. Er gibt sich wortkarg und schnippisch. Am Ende droht der Mann den Beamten sogar mit einer Klage. Daniel und Klaus legen sich unterdessen in Offenbach an einem Szenetreffpunkt auf die Lauer. Dort haben die „Speed Cops“ einen alten Bekannten im Fokus. Dessen getunter Wagen wird sichergestellt und dem Gutachter vorgeführt. Und Christian und Hendrik stoppen einen hochmotorisierten Mercedes AMG, der in Hannover die Innenstadt unsicher macht.
