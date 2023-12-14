Zum Inhalt springenBarrierefrei
Speed Cops - Poser und Raser im Visier

Folge vom 14.12.2023
44 Min.Folge vom 14.12.2023Ab 12

Die „Speed Cops“ Christoph und Gregor werden in Hamburg auf einen Raser in einem BMW aufmerksam, der auf regennasser Fahrbahn das Gaspedal durchdrückt und andere Verkehrsteilnehmer rechts und links überholt. An einer Autowaschanlage in Lüneburg sorgen unterdessen eine Spoilerlippe und ein nachgerüsteter Ladeluftkühler bei den Gesetzeshütern für Missfallen. Denn die Ersatzteile sind nicht im Fahrzeugschein eingetragen. Und in Offenbach hat ein Fahrer an seinem Kleinwagen Flügeltüren verbaut. Dieser Anblick ist sogar für die erfahrenen Ermittler neu.

