Speed Cops - Poser und Raser im Visier
Folge vom 28.12.2023: Ich muss mal
44 Min.Folge vom 28.12.2023Ab 12
Die Kommissare Christian und Hendrik halten in ihrem zivilen Videowagen in Hannover Ausschau nach Posern und Rasern. Im Stadtverkehr machen sie einen Mercedes aus, der mit rund 100 km/h durch die 50er-Zone fährt. Auf einer beliebten Flaniermeile in Mannheim geht den „Speed Cops“ ein Lamborghini Huracan ins Netz. In Lüneburg ziehen Polizisten einen BMW aus dem Verkehr, denn das Vehikel befindet sich in keinem guten Zustand. Und auf der A20 Richtung Bad Segeberg fährt ein Kleintransporter zu dicht auf. Das Vehikel ist obendrein zu schnell unterwegs.
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
