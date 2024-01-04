Speed Cops - Poser und Raser im Visier
Folge vom 04.01.2024: Ich weiß es besser wie du
44 Min.Folge vom 04.01.2024Ab 12
Am ersten Wochenende im Juni wird es in Gollhofen laut. Dann treffen sich am Ortsrand jedes Jahr rund 400 Tuning-Fans. Die „Speed Cops“ nehmen die aufgemotzten Fahrzeuge der Auto-Freaks sehr genau unter die Lupe. In Offenbach will ein Raser unterdessen partout nicht einsehen, dass er zu schnell gefahren ist. Während der Mann wutentbrannt mit den Gesetzeshütern diskutiert, kocht dort die Stimmung hoch. Und in Hamburg stellen zwei Beamte gerade einen Jaguar sicher, als in einer nahe gelegenen Bankfiliale plötzlich der stille Alarm ausgelöst wird.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.