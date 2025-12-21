Ägyptens versunkene StadtJetzt kostenlos streamen
Spektakuläre Bauwerke
Folge 4: Ägyptens versunkene Stadt
47 Min.Folge vom 21.12.2025
Über 3000 Jahre hielt der Wüstensand eine prächtige altägyptische Hauptstadt verborgen. Amarna wurde von König und Pharao Echnaton als Residenz und religiöses Zentrum erbaut. Neben Echnaton wohnten darin seine Hauptgemahlin Nofretete und ihr gemeinsamer Sohn, der spätere Pharao Tutanchamun. Doch warum hat Echnaton seinen Sitz mitten in der Wüste, 300 Kilometer südlich von Kairo, errichten lassen?
