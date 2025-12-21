Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Spektakuläre Bauwerke

Ägyptens versunkene Stadt

ServusTVStaffel 4Folge 4vom 21.12.2025
Ägyptens versunkene Stadt

Ägyptens versunkene StadtJetzt kostenlos streamen

Spektakuläre Bauwerke

Folge 4: Ägyptens versunkene Stadt

47 Min.Folge vom 21.12.2025

Über 3000 Jahre hielt der Wüstensand eine prächtige altägyptische Hauptstadt verborgen. Amarna wurde von König und Pharao Echnaton als Residenz und religiöses Zentrum erbaut. Neben Echnaton wohnten darin seine Hauptgemahlin Nofretete und ihr gemeinsamer Sohn, der spätere Pharao Tutanchamun. Doch warum hat Echnaton seinen Sitz mitten in der Wüste, 300 Kilometer südlich von Kairo, errichten lassen?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Spektakuläre Bauwerke
ServusTV
Spektakuläre Bauwerke

Spektakuläre Bauwerke

Alle 1 Staffeln und Folgen